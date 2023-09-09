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Италия сыграла вничью с Северной Македонией в отборе на Евро-2024

Италия сыграла вничью с Северной Македонией в матче квалификации Евро-2024

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Ognen Teofilovski/Reuters

Сборная Италии сыграла вничью с национальной командой Северной Македонии в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.

Встреча прошла в Скопье на национальном стадионе имени Тоше Проески и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

В составе четырехкратных чемпионов мира единственный мяч на 47-й минуте забил 33-летний форвард римского «Лацио» Чиро Иммобиле, ему ассистировал 26-летний полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла.

У македонской сборной на 81-й минуте со штрафного отличился 28-летний полузащитник «Трабзонспора» Энис Барди.

После этой игры итальянцы набрали четыре очка и закрепились на третьей строчке в турнирной таблице группы С, проведя три игры.

Сборная Северной Македонии провела четыре игры и с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

Следующий матч Италия проведет с командой Украины, эта игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

Северная Македония отправится на выезд в Мальту, этот матч также пройдет 12 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.

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