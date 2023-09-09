Черчесов сделал комплимент фанатам «Спартака»

Бывший главный тренер столичного «Спартака» и сборной России Станислав Черчесов по итогам матча легенд против сборной мира, который прошел в память об экс-игроке красно-белых Илье Цымбаларе, поблагодарил болельщиков за поддержку. Его слова приводит «Чемпионат».

«Сегодняшнее мероприятие прошло великолепно! Кого был больше всех рад видеть? Болельщиков», — заявил тренер после игры.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Открытие банк Арена» между легендами «Спартака» и сборной мира, завершилась с минимальным счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Андрей Ещенко и Роман Павлюченко. У проигравшей команды единственный мяч оформил Максим Ромащенко.

За столичную команду сыграли такие футболисты как Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Олег Цымбаларь, Виктор Онопко, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Алексей Мелешин, Дмитрий Парфенов, Андрей Ещенко, Константин Головской, Робсон, Роман Павлюченко, Никита Баженов, Дмитрий Ананко, Александр Павленко и другие.

Ранее сообщалось, что Украина сыграла вничью с Англией в матче отбора ЧЕ-2024.