Сестры Аверины испытали себя в качестве чирлидерш

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины после выступления во дворце художественной гимнастики имени заслуженного тренера Ирины Винер-Усмановой попробовали себя в новой спортивной дисциплине, передает Sport24.

Спортсменки ненадолго приобщились к чир спорту, исполнив роль флайеров в команде «No Name».

После выполнения элемента Арина Аверина заявила, что больше не будет пробовать себя в этом качестве.

«Очень боюсь высоты, но согласилась, потому что предложили попробовать. Мне было интересно. Кажется, что я выглядела не слишком уверенной, больше повторять не буду. Дина была более спокойной, а я вся была сконцентрированной и старалась держаться хотя бы пальчиком», — заявила гимнастка.

На ОИ-2020 в Токио Дина Аверина стала серебряной призеркой, прервав 20-летнюю серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина осталась без медали, заняв в итоговом протоколе четвертое место.

Ранее Ирина Винер попросила российскую гимнастку Лалу Крамаренко быть похожей на Алину Кабаеву.