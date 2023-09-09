Тренер Медведева описал одной фразой победу над Алькарасом

Жиль Сервар, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, на пресс-конференции после полуфинального матча Открытого чемпионата США (US Open — 2023) против Карлоса Алькараса заявил, что этот успех поможет его подопечному и в следующем году.

По его словам, подобные успехи окрыляют и делают спортсменов еще увереннее.

«Такие победы влияют на карьеру. Думаю, что я не могу точно оценить, насколько сильно это важная победа. Они остаются в голове на остаток сезона и на будущий сезон тоже.

Этот успех позволяет почувствовать себя одним из лучших. Даниил и так знает, что он лучший, но разница между топ-5, топ-3 и тем, чтобы быть первым», — заявил Сервар.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом US Open, одержав победу в финале именно над сербом.

Ранее в Федерации тенниса России (ФТР) назвали матч Медведева и Алькараса лучшим на всем US Open — 2023.