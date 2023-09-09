«Обеспечит своих внуков на всю жизнь»: Фьюри раскрыл размер гонорара Нганну

Британский боксер Тайсон Фьюри раскрыл размер гонорара экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсиса Нганну за их бой. Слова спортсмена приводит Boxing Social.

Фьюри заявил, что Нганну заработает около $10 млн за эту схватку. «Это примерно в 20 раз больше его cамого большого гонорара в cмешанных единоборcтвах (ММА). А еcли он меня победит, то обеcпечит cвоих внуков на вcю жизнь», — добавил британец.

Поединок состоится 28 октября в Эр-Рияде. Он пройдет в супертяжелом весе по правилам бокса.

Тайсон Фьюри в декабре 2022 года победил соотечественника Дерека Чисоры. Он одержал побуду техническим нокаутом в десятом раунде. На его счету 33 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.

Фрэнсис Нганну в январе 2022 года на турнире UFC 270 победил француза Сирила Гана единогласным решением судей. В его активе 17 побед в смешанных единоборствах при трех поражениях.

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