Тарпищев назвал великой победу Медведева в полуфинале US Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев назвал очень качественной игру Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open). Своим мнением он поделился с ТАСС.

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов. Если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры слету. Я давно такой качественной игры не видел.

Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет это выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра. Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», — заявил Тарпищев.

Встреча, которая продолжалась 3 часа 19 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

За трофей теннисист поборется со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который в своем полуфинале переиграл представителя США Бена Шелтона. В 2021 году Медведев стал чемпионом Открытого чемпионата США, одержав победу в финале именно над сербом.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

27-летний Медведев — третья ракетка мира. В текущем сезоне он завоевал пять титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Медведев критично высказался о фанатах на US Open.