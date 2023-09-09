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«С попкорном в руках»: Джокович ответил, будет ли смотреть матч Медведева и Алькараса

Теннисист Джокович назвал Медведева и Алькараса потрясающими игроками

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Andrew Couldridge/Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович после выхода в финал Открытого чемпионата США (US Open) оценил представителя России Даниила Медведева и испанца Карлоса Алькараса, которые сыграют в полуфинале турнира, и рассказал, как собирается смотреть их матч. Его слова передает Sports.ru.

«Они оба потрясающие игроки, оба в отличной форме. Даниил обыграл меня в финале пару лет назад. Наверное, последние четыре-пять лет стабильнее всех выступал на US Open. Карлос к 20 годам уже добился невероятных результатов. Он прекрасный игрок. Будет интересно посмотреть с попкорном в руках и вкусными напитками», — заявил Джокович в послематчевом интервью.

В своем полуфинале сербский теннисист в трех сетах обыграл американца Бена Шелтона. Медведев и Алькарас, которые разыграют вторую путевку в финал, выйдут на корт 9 сентября примерно в 02:00 по московскому времени.

Джокович — вторая ракетка мира. Он рекордсмен по количеству побед на турнирах серии «Мастерс» в одиночном разряде, на его счету 39 выигранных турниров. 23 раза сербский теннисист выигрывал турниры Большого шлема. Трижды он становился победителем Открытого чемпионата США.

Открытый чемпионат США по теннису — один из четырех турниров Большого шлема, ныне проводящийся в американском городе Нью-Йорк. Действующим чемпионом US Open является испанский теннисист Алькарас. Финальный матч этого сезона будет сыгран 10 сентября.

Ранее Джокович установил мировой рекорд.

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