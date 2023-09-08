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Фигуристка Трусова показала любимого ребенка

Фигуристка Трусова показала любимого ребенка на мастер-классах в Мексике

Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в своем Telegram-канале видео с мастер-классов в мексиканском Керетаро.

На видео она показала своего любимого ученика. «Смотрите, у меня закончился второй класс, вторая группа. И вот мой любимый ребенок», — сказала Трусова, обнимая маленькую девочку.

Трусова на Олимпийских играх — 2022 в Пекине стала обладательницей серебра, уступив соотечественнице Анне Щербаковой. Перед награждением призеров Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед. Ее слезы попали на видео, которое разлетелось в соцсетях.

После отстранения российских фигуристов от международных турниров Трусова пропустила чемпионат России в сезоне 2022/23. Последний раз она появлялась на льду на Гран-при России в Самаре в конце ноября 2022 года. Тогда она стала второй. Трусова официально не заявила об окончании спортивной карьеры, отметив, что на этот вопрос может ответить только время.

Ранее Трусова поделилась мнением о тренерской карьере.

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