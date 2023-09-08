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Фигуристка Валиева назвала спортсмена, к которому испытывает уважение

Фигуристка Валиева о хоккеисте Овечкине: у меня к нему огромное уважение

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что испытывает огромное уважение к хоккеисту клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александру Овечкину, передает «Матч ТВ».

«Это великий хоккеист, у меня к нему только огромное уважение», — сказала Валиева.

На счету форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

В минувшем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ, отметившись 42-мя заброшенными шайбами и 33-мя результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Следующий сезон НХЛ стартует 11 октября. «Вашингтон» проведет первую встречу 14 октябя. Команда Овечкина на своем льду примет «Питтсбург».

Ранее Вячеслав Фетисов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки.

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