Деменко: в сборной России должны играть лучшие

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Максим Деменко выразил недоумение принципом, по которому главный тренер национальной команды Валерий Карпин формировал состав на сентябрьский сбор. В беседе с «Газетой.Ru» Деменко заявил, что в сборной должна быть конкуренция.

«Если мы говорим о команде, в которой увидим, например, Головина, это будет немного другой футбол. Понятно, что Карпин просматривает всех игроков, но хочется уже увидеть полноценный, хороший состав — и игроков, которые могли бы выходить на замену и конкурировать. Пока это матчи просто для просмотра игроков.

Полагаю, имеет смысл выбирать 22 футболиста — 11 тех, которых мы знаем и видим, а к этому составу — 11 ребят для конкуренции. Вот этого хотелось бы. Я понимаю, расширенный список… Но как бы сегодня ситуация ни складывалась в футболе, надо наигрывать тех, кто сильнее. Да, нужно просматривать резерв, но попадать в сборную должны лучшие, а не так, что пригласили, посмотрели… Для меня это непонятно», — сказал Деменко.

Накануне сборная России сыграла вничью 1:1 с олимпийской командой Египта. В самом начале встречи счет открыл Билал Мажар. Сразу после перерыва Степан Оганесян сравнял счет, установив на табло окончательный результат встречи. Для Оганесяна этот мяч стал дебютным в национальной команде.

11 сентября олимпийская сборная Египта и России проведут в Суэце повторный поединок. 12 сентября Россия сыграет в Дохе с Катаром.

Ранее Деменко заявил, что с Египтом играла не сборная России.