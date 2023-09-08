Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками в Ленобласти арестовали

Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, который устроил ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли две девочки-велосипедистки. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

7 сентября водитель «КамАЗа» наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек, десять человек получили травмы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Информацию о том, что тренировку проводила региональная команда подтвдил Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

31-летний водитель тягача «Скания», оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что водитель грузовика, который протаранил колонну девочек-велосипедисток, уснул за рулем.

Ранее появилось видео смертельной аварии с юными велосипедистками.