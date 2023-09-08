Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками в Ленобласти арестовали

Обвиняемого в смертельном ДТП с велосипедистками водителя грузовика арестовали

close
100%
Интересный Выборг/VK

Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, который устроил ДТП в Ленинградской области, в результате которого погибли две девочки-велосипедистки. Об этом сообщает региональное СУСК РФ.

7 сентября водитель «КамАЗа» наехал на группу велогонщиков и легковой автомобиль сопровождения на 60‑м километре автотрассы «Скандинавия». По данным ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области, погибли не менее двух человек, десять человек получили травмы. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Информацию о том, что тренировку проводила региональная команда подтвдил Главный тренер сборной России по велоспорту на шоссе Иракли Абрамян.

31-летний водитель тягача «Скания», оказался гражданином одной из стран ближнего зарубежья. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что водитель грузовика, который протаранил колонну девочек-велосипедисток, уснул за рулем.

Ранее появилось видео смертельной аварии с юными велосипедистками.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях