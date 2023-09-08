В Госдуме назвали неадекватными условия МОК для допуска россиян на турниры

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян на турниры являются неадекватными, передает «РБ Спорт».

«Эти условия неадекватны. Они позволяют выступить только узкому кругу спортсменов», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.

В некоторых видах спорта россияне продолжают принимать участие в международных турнирах как нейтральные спортсмены.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что российский спорт не изолирован.