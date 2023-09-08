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Тренера «Пари НН» Юрана экстренно прооперировали

Гендиректор «Пари НН»: тренер Сергей Юран перенес экстренную операцию этой ночью

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Alexander Chernykh/Global Look Press

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что главного тренера клуба Сергея Юрана экстренно прооперировали этой ночью. Его слова передает РИА Новости Спорт.

По словам гендиректора, здоровью Сергея Юрана ничего не угрожает. Наставника нижегородского клуба уже перевели в обычную палату.

Юран возглавил «Пари НН» в апреле 2023 года, сменив на этом посту Артема Горлова. Он сумел сохранить команду в Российской премьер-лиге (РПЛ) — в стыковых матчах нижегородцы обыграли «Родину».

После семи туров «Пари НН» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 10 очков. В последнем матче нижегородцы одержали победу над казанским «Рубином». 15 сентября подопечные Юрана сыграют с «Динамо» в рамках восьмого тура чемпионата России.

Ранее тренер Анатолий Бышовец заявил, что Юрану не хватает эмоционального баланса.

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