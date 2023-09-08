Хоккеист клуба КХЛ рассказал, почему чувствует себя в России мальчиком из детского сада

Защитник челябинского «Трактора» Роб Хэмилтон рассказал об изучении русского языка. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон выступает за «Трактор» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне он принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 15 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

«Трактор» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе три очка.

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