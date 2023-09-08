Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хоккеист клуба КХЛ рассказал, почему чувствует себя в России мальчиком из детского сада

Хоккеист «Трактора» Хэмилтон: из-за языкового барьера ощущаю себя в детском саду

close
100%
Global Look Press

Защитник челябинского «Трактора» Роб Хэмилтон рассказал об изучении русского языка. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Пока у меня остается небольшой языковой барьер. Но я стараюсь учить его, почаще разговаривать с ребятами в раздевалке. Самое забавное происходит, когда кто-то из русских ребят наблюдает за тем, как я пытаюсь заказать что-то на русском. В такие моменты чувствую себя мальчиком из детского сада», — сказал Хэмилтон.

Хэмилтон выступает за «Трактор» с сезона-2022/2023. В прошедшем сезоне он принял участие в 32 матчах, в которых ему удалось забросить три шайбы и сделать 15 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в трех матчах, не отметившись результативными действиями.

«Трактор» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), имея в активе три очка.

Ранее парагвайский капитан московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна рассказал, как проходит процесс изучения русского языка.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях