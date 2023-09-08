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Губерниев пошутил про переход Изидора в «Зенит»

Комментатор Губерниев заявил, что не удивлен переходом Изидора в «Зенит»

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на возможный переход форварда московского «Локомотива» Вильсона Изидора в петербургский «Зенит». Своим мнением он поделился с Metaratings.ru.

«Изидор говорил, что в Роccии для него еcть только «Локомотив»? А Марио Фернандеc говорил, что у него еcть одна команда — ЦCКА. А потом раccтелили ковер из купюр cначала перед Фернандеcом, потом перед Изидором, и любимых команд cтало две.

Человек слаб, а деньги, как говорил Андрей Миронов в фильме Эльдара Рязанова, еще никто не отменял. Поэтому я не удивлен. Я вот думаю — кто же будет третьим, вот вопрос? Такие у нас любвеобильные, стабильные иностранцы. Шорох купюр сводит их с ума», — сказал Губерниев.

7 сентября журналист Иван Карпов сообщил, что Изидор перейдет в петербургский клуб на правах аренды до конца сезона. По его информации, сине-бело-голубые заплатят за аренду нападающего €1,35 млн.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

Ранее агент объяснил, почему «Локомотиву» выгодно отдать Изидора «Зениту».

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