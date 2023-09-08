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Абаскаль оценил состав «Спартака»

Тренер Абаскаль заявил, что «Спартак» должен идти вперед и добиваться успеха

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью клубной пресс-службе заявил, что в его распоряжении хороший состав и его команде многое по силам.

«Мы должны cделать правильные выводы из того, что проиcходило, иcправить по макcимуму ошибки и cконцентрироватьcя на нашей работе. Cейчаc очень важный период для того, чтобы понять, кто мы, чего мы хотим, продолжать идти вперед и добиватьcя уcпеха.

Необходимо повышать коммуникацию и концентрацию, работать над этими компонентами, потому что они действительно очень важны. У нас хороший состав, нам многое по силам, мы должны продолжать работать», — сказал специалист.

Красно-белые не побеждают в Российской премьер-лиге (РПЛ) на протяжении четырех матчей, три из которых завершились поражениями спартаковцев.

После семи туров РПЛ подопечные Абаскаля имеют в своем активе 10 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Следующий матч красно-белые проведут 16 сентября против «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ранее появилась информация, что футболиста «Спартака» могут дисквалифицировать на полгода.

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