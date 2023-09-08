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Еще две девушки обвинили в насилии футболиста «Манчестер Юнайтед»

Daily Mail: две девушки обвинили игрока «Манчестер Юнайтед» Антони в нападении

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Reuters

В адрес футболиста «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Антони выдвинули новые обвинения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, сразу две девушки обвинили спортсмена в нападении. Студентка юридического факультета Райсса де Фрейтас заявила, что ей понадобилось лечение в больнице после того, как бразилец напал на нее в мае 2022 года в одном из ночных клубов.

Также Антони обвинила 33-летняя Ингрид Лана. Она утверждает, что Антони пытался заняться с ней сексом, а после отказа толкнул ее, из-за чего девушка ударилась головой о стену.

5 сентября бывшая девушка Антони в интервью порталу UOL заявила, что спортсмен неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023-го. Отмечается, что она подала жалобу в полицию. Сам футболист заявил о своей невиновности на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее Антони исключили из состава сборной Бразилии.

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