Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист сборной России о переходе в Азию: решение, которое меняет все

Футболист Литвинов не вдавался в подробности возможного перехода РФС в Азию

close
100%
РИА Новости

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«В сборной сейчас невозможно мечтать о трофеях? Да. Все понимают, какая сейчас ситуация. Уже все смирились с этим. Европейское или азиатское будущее? Не знаю. Не вдавался в подробности этого вопроса. Нужно взвесить все за и против. Сложно принимать решение, которое меняет полностью все, что происходит вокруг футбола в России. Думаю, знающие люди сделали правильно», — сказал Литвинов.

В декабре 2022 года исполнительный комитет Российского футбольного союза в свете отстранения отечественных команд от международных турниров обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях