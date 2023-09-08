Футболист сборной России о переходе в Азию: решение, которое меняет все

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Руслан Литвинов высказался о возможном переходе отечественного футбола в Азиатскую конфедерацию. Своим мнением он поделился со «Спорт-Экспрессом».

«В сборной сейчас невозможно мечтать о трофеях? Да. Все понимают, какая сейчас ситуация. Уже все смирились с этим. Европейское или азиатское будущее? Не знаю. Не вдавался в подробности этого вопроса. Нужно взвесить все за и против. Сложно принимать решение, которое меняет полностью все, что происходит вокруг футбола в России. Думаю, знающие люди сделали правильно», — сказал Литвинов.

В декабре 2022 года исполнительный комитет Российского футбольного союза в свете отстранения отечественных команд от международных турниров обсуждал вопрос перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее сборная России не смогла обыграть олимпийскую команду Египта.