Итальянский журналист назвал переход Кокорина в «Фиорентину» ошибкой

Итальянский журналист Массимо Франки отреагировал на переход российского форварда из «Фиорентины» в кипрский «Арис», назвав его трансфер в Италию ошибкой, передает Legalbet.

«Кокорин был не нужен «Фиорентине». Посмотрите на состав. Никаких шансов для Кокорина. «Фиорентине» нужно было избавиться от него и она это сделала. Этот игрок — ошибка», — сказал Франки.

Прошлым летом «Фиорентина» отдала Кокорина «Арису» в аренду сроком на один год. Всего в минувшем сезоне 32-летний нападающий принял участие в 27 матчах местного чемпионата, забив 11 мячей. Вместе с командой он выиграл золотые медали чемпионата. Также он был признан лучшим футболистом турнира.

Кокорин стал игроком «Фиорентины» в 2021 году, перейдя из московского «Спартака». Также форвард в России известен по выступлениям за петербургский «Зенит», «Сочи», столичное «Динамо» и махачкалинский «Анжи».

В турнирной таблице чемпионата Италии «Фиорентина» занимает восьмое место, набрав четыре очка.

Ранее стало известно, где мог продолжить карьеру Кокорин.