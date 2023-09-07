Форвард «Локомотива» перейдет в «Зенит»

Футболист московского «Локомотива» Вильсон Изидор перейдет на правах аренды в петербургский «Зенит». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

Сине-бело-голубые заплатят за аренду игрока €1,35 млн. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона.

В начале сентября 23-летний нападающий без согласования руководства «Локомотива» уехал во Францию, где без уведомления российского клуба самостоятельно прошел медосмотр в одной из команд.

«Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал игрока вернуться в Москву. Однако Изидор через своего агента заявил о желании остаться в Европе и не возвращаться в Россию.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» зимой 2022 года. За это время он принял участие в 42 матчах, в которых забил 19 мячей.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает шестое место, набрав 12 очков. «Зенит» располагается на четвертой строчке, имея в активе 14 баллов.

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