Черчесов с иронией высказался об участии в матче памяти Цымбаларя

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал, как принял предложение стать тренером сборной легенд московского «Спартака» в матче памяти Ильи Цымбаларя.

«Сразу откликнулся, попросил день‑два, чтобы понять, где буду в этом время. Но я уже здесь, 9‑го числа игра, нужно готовиться, состав, тактика и так далее. Соперник грозный, нам нужно готовиться. Самое главное — не устать на разминке, остальное ребята покажут на поле», — сказал Черчесов.

Цымбаларь в составе «Спартака» шесть раз выигрывал чемпионат России и дважды — Кубок страны. Матч в память о нем пройдет 9 сентября в Москве. В нем примут участие «Спартак» (сборная легенд) и сборная мира. Тренировать красно-белых будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, сборной мира будет руководить итальянец Массимо Каррера.

Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош». Он был уволен из венгерского клуба 19 июля после сенсационного вылета от «Клаксвика» с Фарерских островов в квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Ранее легендарный футболист «Барселоны» выразил готовность бесплатно прилететь на матч памяти Цымбаларя.