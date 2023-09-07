Глава Паралимпийского комитета России объяснил слова о пожизненном отстранении эмоциями

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков поделился ожиданиями от Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета (IPC), которая пройдет 27 сентября. В интервью «Спорт-Экспрессу» он подчеркнул, что прежде на эмоциях сказал о возможном пожизненном отстранении российских паралимпийцев, добавив, что надеется на поддержку ряда стран — членов Генассамблеи.

«Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор, пока исполком IPC не изменит свое мнение. Но мы все равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России», — сказал Рожков.

Функционер подчеркнул, что после Генассамблеи могут быть разные варианты развития событий. Он допустил, что ПКР может быть исключен либо его членство вновь будет приостановлено. Также Рожков предположил, что к ПКР применят санкции, но при этом российские спортсмены смогут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Он выразил надежду, что российских паралимпийцев поддержат национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые международные спортивные федерации.

В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр.

Ранее юрист Анцелиович заявила, что конституция IPC допускает исключение ПКР.