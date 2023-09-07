Юрист заявила, что правила позволяют пожизненно исключить российских паралимпийцев

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о возможном постоянном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (IPC). В комментарии «Газете.Ru» специалист заметила, что конституция IPC предусматривает такую опцию, но на практике осуществить подобную процедуру будет сложно.

«Конституция IPC предусматривает возможность исключения национального паралимпийского комитета, если за это проголосует квалифицированное число участников Генассамблеи — это не 50%, а две трети голосов. И причины могут быть разные, включая решение на усмотрение членов, которые считают, что такое решение может быть оправдано.

Так что попытка может быть предпринята, но практически я считаю, что это сложно будет сделать. Это не управляющий совет, а Генассамблея, высший орган, который состоит из всех членов IPC, и собрать две трети голосов — тяжелая работа. Во-вторых, кроме паралимпийского спорта, нигде не было попытки исключить членство на постоянной основе — этого не делал Международный олимпийский комитет; World Athletics, бывшая IAAF даже восстановила членство российской легкой атлетики; ни в биатлоне этого не было. Где-то членство приостановлено, но о полном исключении речь не идет. Поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно убедить членов IPC, что надо настолько поразить в правах ПКР», — сказала Анцелиович.

27 сентября в Бахрейне состоится генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC). В мае Паралимпийский комитет России (ПКР) через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр. При этом глава ПКР Павел Рожков сообщил, что IPC готовится пожизненно приостановить членство российской организации.

Ранее в Госдуме предложили провести альтернативные соревнования для паралимпийцев.