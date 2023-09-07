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Экс-игрок сборной Аргентины заявил, что люди должны учиться у Месси не только игре в футбол

Экс-игрок Песселья заявил, что нужно учиться у Месси не только игре в футбол

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Panoramic/Global Look Press

Бывший футболист «Бетиса» и сборной Аргентины Херман Песселья рассказал, что начал смотреть американскую лигу МЛС после перехода Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен» в «Интер Майами». Его слова передает TyC Sports.

«Мне пришлось купить подписку на МЛС. Лео мотивирует — вы видите, чего он достиг, и он продолжает с тем же голодом и желанием соревноваться. В сборной, в «ПСЖ», теперь и в США. Он всегда хочет большего. Мы должны учиться у него не только обращению с мячом на поле, но и тому, что он показывает за его пределами», — сказал Песселья.

Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх. Он уже завоевал первый трофей с новой командой — с аргентинцем в составе «Интер» завоевал Кубок лиг.

Ранее экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор назвал Месси фаворитом на победу в премии «Золотой мяч».

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