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Гладилин: после победы над «Динамо» Абаскалю добавилось головной боли

Тренер Гладилин заявил, что штабу «Спартака» будет трудно сформировать состав

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин считает, что победа в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России над «Динамо» добавит головной боли главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю. Специалист заявил «Газете.Ru», что теперь испанцу будет еще сложнее определиться с основным составом.

«В Кубке просматриваются игроки, которые мало задействованы в чемпионате. В «Спартаке» вышли ребята, которым надо попадать в состав, те же Зиньковский, Игнатов, Литвинов — все они проявили себя с очень хорошей стороны. В «Динамо» этого не было. Есть костяк команды, а те, кто вышел вчера на поле, перспективы попасть в стартовый состав не имели.

Отношение динамовцев к делу и привело к счету 0:4. В футболе такого не может быть, этого в хоккее-то не бывает. Но этот матч не показательный. В «Динамо» очень грамотный, хороший тренер. А Абаскалю только добавилось проблем с этим матчем. Потому что игроки, которые считаются вторыми номерами, сыграли очень ярко, и перед игрой с «Краснодаром» у него возникнет головная боль: 22 человека, и все — основные. Кого ставить? Вот это его основная проблема в ближайшие дни. Но игра в атакующем плане была очень хорошей», — сказал Гладилин.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме.

Ранее экс-тренер сборной России назвал непозволительной роскошью ошибки динамовцев в игре со «Спартаком».

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