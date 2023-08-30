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Гладилин о матче «Спартак» — «Динамо»: Личка все сказал после игры

Тренер Гладилин заявил, что «Динамо» неправильно отнеслось к игре со «Спартаком»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о разгромной победе красно-белых над «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В беседе с «Газетой.Ru» специалист заметил, что бело-голубые не настроились на матч должным образом.

«Кубок так устроен, что, даже проигрывая, ты не вылетаешь. Просто одна команда осталась на первом, другая — на втором. Кубок не определяет силы команд. С одной стороны человек шесть основы не вышло на поле, и с другой. Ключевых игроков не было на поле. Был открытый футбол. Все сейчас думают о чемпионате, потому что в выходные уже матчи тура.

Личка все сказал после матча. «Динамо» вышло в никаком состоянии, он дал возможность поиграть тем, кого еще не видел. И открыто сказал: они обосрались. За 20 минут пропускать четыре мяча не может себе позволить ни одна уважающая себя команда. Значит, отношение к этому турниру было очень низкое. А в перерыве, видимо, получили от тренера по полной, заиграли и даже выиграли второй тайм», — сказал Гладилин.

«Спартак» победил «Динамо» со счетом 4:1, при этом свои четыре мяча красно-белые забили уже к 25-й минуте. Дубль оформил Александр Соболев, по голу забили Антон Зиньковский и дебютант Срджан Бабич. «Динамо» ответило голом Муми Нгамалё во втором тайме.

Ранее «Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за российского игрока.

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