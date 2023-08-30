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Родители найденной фигуристки Горбачевой хотят, чтобы ушла из спорта

«КП»: семья найденной фигуристки Горбачевой выступила против ее карьеры и спорта

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Александр Вильф/РИА Новости

Родители 16-летней фигуристки Алины Горбачевой, которая накануне была найдена в Москве после исчезновения, хотят, чтобы она ушла из спорта. Об этом kp.ru рассказала бабушка спортсменки.

«Мать сейчас едет в отдел полиции, куда везут внучку. Мы будем настаивать на том, чтобы забрать ее у тренера, чтобы она снова жила с матерью. Я теперь против ее карьеры и спорта. Пережитые сутки не стоят никаких олимпийских медалей. Мы об этом будем говорить с внучкой, но пока не знаем, как она отреагирует», — рассказала женщина.

Кроме того, из Краснодара к девушке приедет и ее отец, пишет газета.

«С дочкой, вроде бы, все хорошо. Я утром приеду и с ней обо всем поговорю», — сказал он.

Накануне о пропаже фигуристки сообщила ее мать. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре.

Позже спортсменка попросила прощения у всех за произошедшее и сказала, что ее конфликт никак не связан с фигурным катанием и с тренером, передавала «Москва 24».

Ранее фигуристка Горбачева рассказала, чем занималась во время своей пропажи.

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