Агент Миранчука объяснил, почем игрок не попадает в заявку «Аталанты»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, заявил «Чемпионату», что игрок начнет тренироваться с командой только начиная 30 августа.

«На одной из первых тренировок на сборах с «Аталантой» Алексей получил повреждение. Это не позволяло Леше заниматься с командой весь период сборов. Именно из-за этого он не попадал в заявку «Аталанты» на матчи.

Только вчера, 29 августа, Миранчук прошел все тестирования и получил подтверждение того, что он готов к нагрузкам в общей группе. Сегодня он приступит к тренировкам с командой без каких-либо ограничений», — сказал Шпинев.

Миранчук в сентябре 2020 года перебрался в итальянскую «Аталанту» из московского «Локомотива». Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре гола в 29 играх, и в клубе захотели его сохранить. Агент игрока сообщил о приостановлении переговоров клубов по трансферу россиянина. Подготовку к сезону он начал в составе «Аталанты».

Ранее сообщалось, что «Лилль» предложил «Спартаку» 11 миллионов евро за российского игрока.