Тарасова считает безответственным поступок фигуристки Горбачевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила «Матч ТВ», что за время ее тренерской карьеры от нее никто никогда не убегал.

«От меня никто никогда не убегал. В моей тренерской карьере такого не было. Это надо вообще ни о ком не думать! Ни о маме, ни о папе, ни о тренере, который посвятил ей всю жизнь. Они вместе живут шесть лет. Безответственное поведение? Это не то слово», — сказала Тарасова.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко.

Спортсменку искали в районе Покровской набережной. Также водолазы изучили водоем. Позже появились записи с камеры видеонаблюдения одного из столичных кафе, где была запечатлена Горбачева. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что фигуристка была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже она была передана маме.

Ранее Алина Горбачева выступила с заявлением после пропажи.