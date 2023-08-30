Теннисист Рублев назвал себя дураком

Российский теннисист Андрей Рублев признался, что «взрывается», если находится на спаде психологически.

«В теннисе ты можешь один день чувствовать себя потрясающе, потом – плохо, потом – снова потрясающе. Все постоянно меняется. Я ору на себя, а не на тренера. Никогда не ору на тренера. А команде только жалуюсь на то, какой я дурак.

Непросто, когда ты всегда наедине с собой, и все повторяется снова-снова, каждый день. И если психологически ты на спаде, то взрываешься», — сказал Рублев на послематчевой пресс-конференции.

29 августа Рублев на старте Открытого чемпионата США (US Open) в трех сетах обыграл представителя Франции Артура Казо со счетом 6:4, 7:6, 6:1. В следующем круге россиянин встретится с Гаэлем Монфисом. Матч пройдет 31 августа.

Во второй круг турнира также вышли трое россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев. Они сыграют в следующем раунде с Кристофером О`Коннеллом, Томми Полом и Роберто Карбальес-Баэной соответственно.

Рублев занимает восьмую строчку в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP). Лучшим из россиян остается Медведев, он третий.

Ранее Даниил Медведев объяснил причину срывов на корте.