Рабинер: Личка устроил разнос игрокам после разгрома от «Спартака»

Журналист Игорь Рабинер в своем Telegram-канале написал, что тренер московского «Динамо» Марцел Личка устроил разнос футболистам после матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России против столичного «Спартака».

«Личка в раздевалке попросил выйти помощников. Он остался один с игроками. Говорят, он устроил такой разнос, по сравнению с которым то, что он сказал журналистам, — легкое покачивание головой», — написал Рабинер.

Матч «Спартак» — «Динамо» завершился разгромной победой хозяев со счетом 4:1. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой победы команда под руководством Гильермо Абаскаля сохранила за собой первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. «Динамо» занимает второе место, имея в активе четыре очка.

Ранее Александр Соболев поделился эмоциями от выхода на поле с капитанской повязкой «Спартака».