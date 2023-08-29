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Навка эмоционально отреагировала на новость о нахождении фигуристки Горбачевой

Навка заявила, что испытала облегчение после нахождения фигуристки Горбачевой

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка заявила, что испытала облегчение после известия о нахождении 16-летней фигуристки Алины Горбачевой. Слова Навки передает «Спорт-Экспресс».

«Слава богу. Мы все рады. Это огромное счастье. Хорошо, что все закончилось благополучно. Вся страна переживала, особенно мир фигурного катания, все мы. Родители выдохнули, тренер выдохнул. Облегчение на душе», — сказала Навка.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение. Вечером 29 августа прокуратура сообщила, что Горбачева была найдена в кинотеатре в одном из московских торговых центров. Позже в Следственном комитете сообщили, что спортсменка доставлена в столичное подразделение комитета.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее стало известно, сколько добровольцев участвовало в поисках Горбачевой.

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