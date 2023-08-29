Медведева о нахождении Горбачевой: в 16 лет человек должен нести ответственность за свои поступки

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале прокомментировала заявление прокуратуры о нахождении Алины Горбачевой.

Накануне прокуратура сообщила, что Горбачева найдена живой в одном из столичных кинотеатров.

«Хоть человек и выглядит на 12 лет, но ей уже 16. В этом возрасте человек уже должен нести ответственность за себя и за свои поступки.

Меня мама, или бабушка, из дома на тренировку, с тренировки за шкирятник – в машину и домой. Постоянно: ты где, ты что, какое-то наблюдение. Потому что, во-первых, это спорт, а, во-вторых, это ребенок», — сказала Медведева.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе, кассир которого подтвердила, что Алина заходила в заведение.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми.

Ранее в СК заявили, что фигуристка Горбачева будет доставлена в подразделение ведомства.