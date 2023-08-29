Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пропаже фигуристки Горбачевой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о пропаже 16-летней российской фигуристки Алины Горбачевой. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Ярошу С.М. доложить об установленных в ходе следствия обстоятельствах и мерах, направленных на розыск Горбачевой. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в заявлении.

О пропаже Горбачевой сообщила ее мать 29 августа. Фигуристка вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

Полиция и водолазы закончили поиски тела Горбачевой в районе Покровской набережной, где не обнаружили фигуристку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи Горбачевой. Спортсменка была замечена в кафе на Волоколамском шоссе.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, чемпионат состоялся в феврале 2023 года в Перми. В 2020 спортсменка стала бронзовым призером Спартакиады учащихся России. Также она является серебряным призером первенства России (2021), бронзовым призером первенства страны (2022) и победительницей соревнований на призы ФФКК Санкт-Петербурга (2022).

Ранее в кафе на Волоколамском шоссе подтвердили, что фигуристка Горбачева заходила в заведение.