Чемпионка России в танцах на льду отправилась на поиски пропавшей фигуристки Горбачевой

Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева подключилась к группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», который начал разыскивать пропавшую 28 августа 16-летнюю фигуристку Алину Горбачеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Сбор группы волонтеров, направившихся на поиски Горбачевой, был намечен в 16:45 по московскому времени.

О пропаже спортсменки сообщила ее мать 29 августа. Горбачева вышла с катка в «Чкалов Арене» в 18:54 предыдущего дня, предварительно поссорившись со своим тренером Софьей Федченко, после чего направилась в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на Покровской набережной. Больше она в поле зрения не появлялась.

16-летняя Горбачева является действующей чемпионкой России среди юниоров, первенство страны состоялось в феврале 2023 года в Перми.

Ранее сообщалось, что водолазы закончили поиски тела фигуристки Алины Горбачевой.