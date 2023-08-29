Ташуев: Черчесов будет ждать приглашения от топ-клуба

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах экс-наставника сборной России Станислава Черчесова в Российской премьер-лиге (РПЛ). В интервью «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что Черчесов может принести пользу российскому футболу, но он пойдет только в клуб, который ставит перед собой высокие задачи.

«Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме. Например, Леонид Слуцкий пошел в «Рубин», все получилось не совсем гладко, команда вылетела, и реноме сразу упало. В этом плане Саламыч, мне кажется, более прагматичный и просто так никуда не пойдет», — считает Ташуев.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который под руководством российского специалиста дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году клуб из Будапешта занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».

Специалист был отправлен в отставку после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов. Его подопечные не справились с «Клаксвиком» с Фарерских островов, в гостях сыграв 0:0, а дома разгромно проиграв 0:3.

По данным СМИ, Черчесов провел переговоры с «Ахматом» и «Рубином». Сам тренер опровергает эту информацию.

Ранее жена экс-владельца «Спартака» иронически высказалась о возвращении Черчесова в клуб.