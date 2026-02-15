Размер шрифта
Грузовик вспыхнул на трассе M5 между Челябинском и Екатеринбургом

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом загорелся большегруз
Телеграм-канал «МЧС России»

Огонь охватил большегруз на трассе M5 между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

По данным журналистов, инцидент произошел на 102-м км дороги. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые залили пылающую машину пеной.

«Водитель не пострадал», — подчеркивается в материале.

Предварительно, пожар произошел из-за неисправности проводки в транспортном средстве.

14 февраля легковой автомобиль загорелся на 50-м км внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге. Как рассказали в управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», машина вспыхнула примерно в 14:30 (совпадает с мск). Из-за пожара на трассе образовалась пробка протяженностью 3 км.

Телеканал 78.ru сообщил, что прибывшим на место огнеборцам потребовалось около 30 минут, чтобы ликвидировать пламя. Публикация была дополнена видеозаписью, на которой запечатлено горящее транспортное средство. На кадрах видно, что автомобиль не мешал движению и находился на полосе безопасности. В его салоне бушевал огонь, а вверх поднимался столб густого черного дыма.

Ранее в Омске эксперт по пожарной безопасности случайно спалил служебный автомобиль.
 
