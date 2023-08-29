Аршавин назвал проблемы «Спартака», которые остаются из года в год

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин заявил, что у московского «Спартака» есть кадровые проблемы. Его слова передает «Матч ТВ».

«В матче c «Зенитом» Абаcкаль пошел на экcперименты, они для него традиционные, но он перемудрил, а «Зенит» этим воcпользовалcя. У краcно-белых оcтаютcя одни и те же проблемы из года в год: опорная зона, центральные защитники, правый защитник. Пока изменений качеcтвенных не будет, «Cпартак» так же будет лихорадить.

Атака очень хорошая, яркая, правда, в последних двух играх Квинси Промеса не видно. Атака у команды выглядит конкурентоспособной, чтобы бороться за первое место», — сказал Аршавин.

В шестом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» дома сыграл вничью с грозненским «Ахматом» со счетом 0:0. До этого команда в чемпионате страны дважды проиграла — екатеринбургскому «Уралу» и петербургскому «Зениту». После шести туров красно-белые набрали десять очков и идут на седьмом месте в турнирной таблице.

В ближайшем матче подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо» в Кубке России. Встреча пройдет 29 августа, начало в 19.30 по московскому времени.

Ранее экс-капитан «Спартака» стал игроком медиафутбольного клуба.