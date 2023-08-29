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Промоутер Гаджиев назвал истинную причину ухода Хабиба из ММА

Промоутер Гаджиев заявил, что Хабиб ушел из ММА, чтобы остаться непобежденным

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Камил Гаджиев/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Российский промоутер, глава лиги AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев на своем YouTube-канале опроверг информацию о том, что Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру из-за требований арабских шейхов.

«Тактаров заявил, что Хабиб завершил карьеру из-за требования арабских шейхов? Якобы для арабов было важно сохранить непобежденного Хабиба. Нет, это предположение. Оно имеет право на жизнь, но я знаю, почему Хабиб в целом завершил. И да, он завершил, потому что он должен был оставаться непобежденным. У него уже не хватало мотивации для того, чтобы дальше оставаться на высоком уровне, должным образом тренироваться», — сказал Гаджиев.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» россиянина признали человеком года в спорте.

Ранее Хабиб рассказал о конфликте с мужчиной в США.

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