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Экс-игрок «Спартака» объяснил поведение Слуцкого в инциденте с журналистом

Экс-вратарь Кавазашвили считает, что Слуцкий озлоблен из-за отсутствия клуба

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что Леонид Слуцкий заслуживает наказания после инцидента с журналистом. Его слова передает РИА Новости.

«Слуцкий, может быть, немного озлоблен тем, что не находит себя в большом футболе, не может найти должность главного тренера команды Российской премьер-лиги. Возможно, его приглашают туда, куда ему не хочется ехать, а там, где он хотел бы, его не приглашают. А какое решение примет комитет по этике - по моему опыту, может быть, ему сделают замечание, дадут условное наказание, но штрафовать в финансовом плане его не должны», — сказал Кавазашвили.

После матча «Локомотива» против «Крыльев Советов» журналист попытался задать вопрос Артему Дзюбе, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого форвард уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. Слуцкий заступился за своего напарника по совместному шоу на You-Tube, назвав журналиста дебилом.

Инцидент Дзюбы с журналистом уже был рассмотрен на КДК РФС. Нападающий получил двухматчевую дисквалификацию условно и штраф в размере 50 тыс. рублей.

Ранее Леонид Слуцкий пошутил по поводу своего наказания после инцидента с журналистом.

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