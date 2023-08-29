Экс-игрок «Спартака» объяснил неудачи команды

Бывший полузащитник и член тренерского штаба московского «Спартака» Валерий Гладилин не считает кризисом ситуацию в клубе. Его слова передает Vprognoze.

«Назвать кризисом нынешнюю ситуацию в «Спартаке» нельзя, но полоса неудач есть. Это связано с тем, что не удалось определить костяк состава и наладить игру команды. В ротации появляется очень много футболистов, поэтому нет слаженного состава. И «Спартак» уступает командам, у которых игра поставлена», — сказал Гладилин.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

26 августа «Спартак» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» 0:0. Это уже третий подряд матч красно-белых без побед.

Стоит отметить, что в Кубке России москвичи идут без потерь.

Ранее сообщалось, что «Зенит» в сентябре может сыграть с командой Бензема и Канте.