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Тихонов пообещал сложности Захаряну в Испании из-за того, что он русский

Тихонов считает, что в Испании Захаряна будут воспринимать как приезжего

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DAISUKE Nakashima/Global Look Press

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что Арсен Захарян не имеет права плохо играть после перехода в «Реал Сосьедад». Его слова передает ТАСС.

«Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него. У него будут сложности из-за того, что он русский. Даже если считать, что он армянин, все равно его будут воспринимать как приезжего из России», — сказал Тихонов.

Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против с «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

19 августа «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года.

Захарян является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне Захарян принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), отметившись одним голом и одной результативной передачей.

Ранее тренер «Динамо» рассказал, что ждет Захаряна в Испании.

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