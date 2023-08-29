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Дзюба назвал самого «отмороженного» игрока РПЛ

Дзюба о Тикнизяне: самый отмороженный футболист РПЛ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в интервью на YouTube-канале клуба поделился мнением о своем одноклубнике Наире Тикнизяне.

«Нравится ли мне музыка в раздевалке? Музыка мне нравится. Тика забавный. Самый отмороженный футболист РПЛ, мне кажется. В хорошем смысле», — сказал Дзюба.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом прошлого года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Он выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы 2020.

Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел три матча, отметившись одним забитым мячом.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба.

После шести туров подопечные Михаила Галактионова набирают девять очков и поднимаются на восьмое место в турнирной таблице.

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» 30 августа в рамках третьего тура Кубка России. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее экс-директор академии «Локомотива» не стал называть Дзюбу лучшим в матче с «Сочи».

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