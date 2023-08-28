Украина обвинила Международную федерацию киберспорта в коррупции из-за снятия санкций с России

Федерация киберспорта Украины (UESF) в социальных сетях отреагировала на решение Международной федерации киберспорта отменить санкции в отношении российской сборной.

«Мы видим в этом коррупционную составляющую и подкуп голосов делегатов, потому что международная федерация и так увязла в коррупционных скандалах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинская сторона собирается обжаловать это решение в суде. Кроме того, UESF будет добиваться проведения нового голосования по этому вопросу.

28 августа Международная федерация киберспорта на съезде проголосовала за отмену решения, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом. За отмену санкций проголосовали 32 делегата.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям. МОК отказался присылать России приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленный для этого срок — 26 июля 2023 года.

Ранее сообщалось, что МВД проверяет популярную киберспортсменку на спонсирование ВСУ.