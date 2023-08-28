Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Футболист «Спартака»: теперь у меня в ноге шуруп

Полузащитник «Спартака» Умяров: теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров рассказал о восстановлении после травмы плюсневой кости. Его слова передает пресс-служба красно-белых.

«Вернувшись из Катара, я где-то шесть недель передвигался на костылях. В это время уже хотелось поскорее начать тренироваться, но мог выполнять только ограниченный набор упражнений. Когда сняли специальный «сапог», стал заново учиться ходить, потом потихоньку бегать, заниматься в бассейне.

Как отношусь к жестким стыкам? Теперь у меня в ноге шуруп, бояться нечего! Убирать ноги точно не буду, я не такой человек», — сказал Умяров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Умяров принял участие в шести матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. В прошлом сезоне РПЛ он также не отметился голевыми действиями, проведя 12 игр. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Умярова оценивается в 2,5 млн. Умяров начал заниматься футболом в пять лет в детской команде «Сызрань-2003». С 2009 года обучался в тольяттинской Академии футбола имени Коноплева. С 2011 года он занимался в академии «Чертаново», за главную команду которого дебютировал в 2017 году. Наиль выступает за «Спартак» в 2019 года.

Ранее Умяров заявил, что команда переживает из-за результатов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях