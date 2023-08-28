Промоутер Усика объяснил, почему Дюбуа не заслужил реванша

Британский боксер Даниэль Дюбуа не заслужил реванша с украинцем Александром Усиком, поскольку использовал запрещенный прием во время поединка. Такое мнение высказал в комментарии Boxing Scene промоутер представителя Украины Александр Красюк.

«Но при всем уважении к Дюбуа, нашему гостю и сопернику, трудно испытывать уважение к тому, как он провел бой, как он хотел добиться победы. Иногда случается, что ты наносишь кому-то запрещенный удар. Но если ты продолжаешь делать это намеренно, это значит, у тебя в голове какой-то грязный план», — заявил Красюк.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде украинец отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. При этом в пятом раунде Усик пропустил мощный удар в пах, который был признан нелегальным (ниже уровня пояса), что привело к длительному тайм-ауту, который взял украинский боксер. Он несколько минут приходил в себя, лежа на настиле. При этом рефери не снял с британца очко. О необходимости реванша заявил промоутер Фрэнк Уоррен.

Бой состоялся за титулы чемпиона мира по версиям WBA-Super, WBO, IBF, IBO (вторая защита Усика), The Ring (первая защита Усика) в тяжелом весе. Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик вновь высказался о запрещенном приеме Дюбуа.