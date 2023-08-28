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Экс-директор академии «Локомотива» не считает Дзюбу лучшим в матче с «Сочи»

Экс-глава академии «Локомотива» Кузьмичев сравнил Дзюбу и Миранчука

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев выбрал лучшего игрока «железнодорожников» в матче против «Сочи». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«В паре эпизодов он, безусловно, сыграл здорово, в том числе и в голевой атаке. Но в целом понятно, что Артем пока не в оптимальных кондициях, матч дался ему тяжело. Тем не менее свое дело сделал: отдал результативную передачу на Глушенкова. Так что свой выход на поле Дзюба вполне оправдал. Лучший? Нет, я бы выделил Антона Миранчука. Практически вся острота гостей впереди исходила от него. Именно он разгонял атаки. Антон мне вчера очень понравился», — сказал Кузьмичев.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0. Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. «Железнодорожники» одержали первую победу в последних четырех матчах чемпионата.

В новом сезоне Дзюба сыграл четыре матча в чемпионате России и еще один — в Кубке страны, отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей. Миранчук провел пять матчей, записав на свой счет 1+1. Чаще он выходит на замену.

Ранее Дзюба объяснил, зачем он нужен «Локомотиву».

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