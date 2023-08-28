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Экс-футболист Шевченко обратился к Усику после победы над Дюбуа

Экс-футболист Шевченко назвал увлекательным поединок Усика и Дюбуа

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Бывший игрок «Милана» и тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко в своих социальных сетях поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Даниэлем Дюбуа в рамках вечера бокса во Вроцлаве (Польша) 27 августа.

«Спасибо за бой, чемпион. Это было увлекательно», — написал Шевченко.

Поединок завершился досрочной победой украинца: в девятом раунде Александр отправил соперника в нокдаун — его соперник не успел подняться до счета судьи. В пятом раунде британец нанес Усику удар ниже пояса, тот после паузы смог продолжить бой.

Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Усик выиграл 21-й проведенный бой на профессиональном ринге, он ни разу не проигрывал в своей карьере. На счету Дюбуа 19 побед в 21 поединке.

Ранее Усик ответил на обвинения тренера Дюбуа в мошенничестве.

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