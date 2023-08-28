Дзюба не сыграет в матче с «Ростовом»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не примет участие в матче группового раунда Кубка России с «Ростовом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Как утверждает издание, Дзюба вылетел в Москву из Сочи на ночном рейсе после игры против «Сочи» вместе с генеральным директором клуба Владимиром Леонченко. Он будет готовиться к игре седьмого тура с «Балтикой» 3 сентября по индивидуальному плану. Помимо него в кубковой игре не примет участие капитан команды Дмитрий Баринов. Он не сыграет из‑за перебора желтых карточек.

27 августа «Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» со счетом 1:0 в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Единственным голом отметился Максим Глушенков, которому ассистировал Артем Дзюба. Форвард в этом сезоне забил один гол.

После шести туров подопечные Михаила Галактионова набирают девять очков и поднимаются на восьмое место в турнирной таблице.

«Локомотив» сыграет с «Ростовом» 30 августа в рамках третьего тура Кубка России. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Ранее заслуженный тренер России рассказал, когда Дзюба «расцветет».