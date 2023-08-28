Гарри Кейн пообещал, что возьмет пример с Месси и Роналду

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как долго планирует оставаться профессиональным футболистом. Его слова приводит официальный сайт немецкого клуба.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеры. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще семь-восемь лет. Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – сказал Кейн.

В середине августа Кейн стал игроком «Баварии», перейдя в немецкий клуб из «Тоттенхэма». Как писали СМИ, англичане сначала не хотели отпускать своего форварда в Мюнхен. Даже перед самым вылетом на подписание контракта у футболиста возникли проблемы с отъездом, и ему пришлось вернуться домой.

В первых двух матчах в чемпионате Германии Кейн забил три мяча (один с пенальти) и сделал одну результативную передачу. «Бавария» как и еще четыре клуба бундеслиги («Унион», «Байер», «Вольфсбург» и «Фрайбург») идет без потерь очков.

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