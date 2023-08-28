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Гарри Кейн пообещал, что возьмет пример с Месси и Роналду

Гарри Кейн хочет играть на высшем уровне еще семь-восемь лет

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Global Look Press

Английский нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, как долго планирует оставаться профессиональным футболистом. Его слова приводит официальный сайт немецкого клуба.

«Я знаю, что когда футболисту исполняется 30 лет, люди почему-то всегда думают о скором завершении карьеры. Но я хотел бы играть на высшем уровне еще семь-восемь лет. Пример Роналду, Месси, Бензема или Левандовского показывает, что в футболе абсолютно возможно добиваться высоких результатов», – сказал Кейн.

В середине августа Кейн стал игроком «Баварии», перейдя в немецкий клуб из «Тоттенхэма». Как писали СМИ, англичане сначала не хотели отпускать своего форварда в Мюнхен. Даже перед самым вылетом на подписание контракта у футболиста возникли проблемы с отъездом, и ему пришлось вернуться домой.

В первых двух матчах в чемпионате Германии Кейн забил три мяча (один с пенальти) и сделал одну результативную передачу. «Бавария» как и еще четыре клуба бундеслиги («Унион», «Байер», «Вольфсбург» и «Фрайбург») идет без потерь очков.

Ранее сообщалось, что Гвардиола установил рекорд АПЛ.

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